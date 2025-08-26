Рязань
Новое
Стали известны сроки ремонта Дворца торжеств в Рязани
Входную группу Дворца торжеств на Московском отремонтируют до 30 ноября. Работы по ремонту четырех вспомогательных входных группы завершат в июле 2026 года. Также предусмотрен ремонт и восстановление архитектурной подсветки. Губернатор Павел Малков уточнил, надежный ли подрядчик. Майоров ответил, что он надежный и все делает вовремя. Согласно сайту госзакупок, ремонтом займется рязанская компания «Фасадстройсервис». Напомним, здание рязанского Дворца торжеств начало разрушаться. Публикации об этом появились в 2023 году.

Стали известны сроки ремонта входной группы Дворца торжеств в Рязани. Об этом рассказал глава минимущества Михаил Майоров на заседании областного правительства во вторник, 26 августа.

Входную группу Дворца торжеств на Московском отремонтируют до 30 ноября. Работы по ремонту четырех вспомогательных входных группы завершат в июле 2026 года. Также предусмотрен ремонт и восстановление архитектурной подсветки.

Губернатор Павел Малков уточнил, надежный ли подрядчик. Майоров ответил, что он надежный и все делает вовремя. Согласно сайту госзакупок, ремонтом займется рязанская компания «Фасадстройсервис».

Напомним, здание рязанского Дворца торжеств начало разрушаться. Публикации об этом появились в 2023 году.

Рязанцы также регулярно сообщали о разваливающихся входных группах.