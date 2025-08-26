Специалисты по борьбе с киберпреступностью получат отсрочку от призыва
Кабмин РФ поручил разработать меры поддержки для молодых специалистов, занятых борьбой с киберпреступностью, сообщает ТАСС. Среди рассматриваемых вариантов — отсрочка от призыва на военную службу. Срок подготовки предложений установили на третий квартал 2026 года, после чего работа будет вестись в постоянном режиме. Инициатива нацелена на укрепление кадрового состава государственных органов и организаций, ответственных за противодействие IT‑преступлениям.
Кабмин РФ поручил разработать меры поддержки для молодых специалистов, занятых борьбой с киберпреступностью, сообщает ТАСС.
Среди рассматриваемых вариантов — отсрочка от призыва на военную службу. Срок подготовки предложений установили на третий квартал 2026 года, после чего работа будет вестись в постоянном режиме.
Инициатива нацелена на укрепление кадрового состава государственных органов и организаций, ответственных за противодействие IT‑преступлениям.