Рязанский ИП незаконно организовал пляж, его привлекли к ответственности

В Рязанском районе незаконно организовали пляж «Аквамарин», индивидуального предпринимателя привлекли к ответственности. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба арбитражного суда.
Прокуратура провела проверку и установила, что предприниматель в селе Дубровичи Рязанского района организовал пляж «Аквамарин». Участок, по данным надзорного органа, предназначен для недропользования (разведки и добычи кварцевых песков).
Зампрокурора Рязанского района возбудил в отношении ИП дело об административном правонарушении. Управление Росреестра рассмотрело документ и оштрафовало владельца пляжа на 20 тысяч рублей.
Предприниматель не согласился с решением и обратился в арбитражный суд. Однако административное наказание оставили без изменений.
Решение не вступило в законную силу.