Рязанцы заметили густую пену в реке Трубеж
Снимок сделан во вторник, 26 августа, по словам местных жителей, неизвестная субстанция стекала в Оку. «С реки Трубеж сегодня увидели больших размерах пену, которая стекала в Оку. Что это такое?», — говорится в посте. Ранее появились кадры посиневшего ручья Быстрец.
Рязанцы заметили густую пену в реке Трубеж. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рзн. Лайф».
