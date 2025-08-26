Рязанцам рассказали о плановом отключении света 27 августа
Рязанцам рассказали о плановом отключении света 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба электросетей.
В среду, 27 августа, с 10:00 до 19:00 электроэнергия будет отключена по следующим адресам:
- площадь 26 Бакинских Комиссаров, дома №№ 6/2, 12/12;
- улица Скоморошинская, дом № 1;
- улица Рабочих, дома №№ 1-29.
Отключение связано с проведением плановых работ по капитальному ремонту.