Россиянам рассказали, какой может быть ставка по ипотеке в 2026 году

Ставки по рыночной ипотеке в российских банках могут снизиться до 12% в 2026 году. Об этом сообщает «Газета. ру» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилла Селезнева.
По его словам, средние ставки по ипотечным кредитам уже вернулись на уровни начала 2023 года. В настоящее время банки выдают новые займы в среднем под 21,5% годовых, что значительно ниже весенних показателей, когда ставки превышали 25%.
Селезнев отметил, что при текущих темпах снижения ключевой ставки можно ожидать, что к концу этого года ставки по ипотеке могут составить 15-16%. Однако он также подчеркнул, что массовый спрос на ипотеку остается затрудненным, и доля рыночных займов не превысит 50%. В основном такие займы будут касаться альтернативных сделок, таких как обмен жилья с небольшой доплатой.