Россиянам рассказали, какой может быть ставка по ипотеке в 2026 году
