Россиянам рассказали, какой может быть ставка по ипотеке в 2026 году

Ставки по рыночной ипотеке в российских банках могут снизиться до 12% в 2026 году, сообщает эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. По его словам, средние ставки по ипотечным кредитам уже вернулись на уровни начала 2023 года. В настоящее время банки выдают новые займы в среднем под 21,5% годовых (весной было выше 25%). Селезнев отметил, что при текущих темпах снижения ключевой ставки можно ожидать, что к концу этого года ставки по ипотеке могут составить 15-16%. Однако он также подчеркнул, что массовый спрос на ипотеку остается затрудненным, и доля рыночных займов не превысит 50%.