Россиян предупредили о новой схеме мошенников

По данным МВД, аферисты придумали новую схему мошенничества с «проверкой терминала», нацеленной на продавцов. Так, мошенник позвонил в магазин и представился специалистом компании-эквайера [сервиса, который дает возможность продавцу принимать безналичные платежи}. Злоумышленник убедил директора магазина перевести ему 60 тысяч рублей под предлогом «тестирования терминала». Аферист пообещал, что деньги вернут через 15-20 минут. Как сообщили в МВД, схема сработала, потому что злоумышленники использовали элемент служебного подчинения: администратор передал трубку директору, что придало звонку «официальность».

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с «проверкой терминала». Об этом 26 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД.

Отмечается, что мошенник позвонил в магазин и представился специалистом компании-эквайера [сервиса, который дает возможность продавцу принимать безналичные платежи}.

Злоумышленник убедил директора магазина перевести ему 60 тысяч рублей под предлогом «тестирования терминала». Аферист пообещал, что деньги вернут через 15-20 минут.

Как сообщили в МВД, схема сработала, потому что злоумышленники использовали элемент служебного подчинения: администратор передал трубку директору, что придало звонку «официальность».