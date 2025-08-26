Прокуратура выявила незаконное трудоустройство экс-госслужащего
Прокуратура Октябрьского района города Рязани выявила нарушение антикоррупционного законодательства, связанное с трудоустройством бывшего госслужащего в коммерческую организацию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В ходе проверки установили, что сведения о заключении трудового договора с этим сотрудником не направили в установленном порядке по его прежнему месту службы. В связи с этим прокурор возбудил два дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дел назначены штрафы в размере 50 тысяч рублей и 20 тысяч рублей соответственно.
Прокуратура Октябрьского района города Рязани выявила нарушение антикоррупционного законодательства, связанное с трудоустройством бывшего госслужащего в коммерческую организацию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе проверки установили, что сведения о заключении трудового договора с этим сотрудником не направили в установленном порядке по его прежнему месту службы.
В связи с этим прокурор возбудил два дела об административном правонарушении.
По результатам рассмотрения дел назначены штрафы в размере 50 тысяч рублей и 20 тысяч рублей соответственно.