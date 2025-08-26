На улице Радищева в Рязани на неделю закроют движение транспорта
Движение транспорта на улице Радищева закроют от дома № 10 до дома № 39 с 12:00 27 августа до 23:00 3 сентября. Причина — капремонт теплотрассы. На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Администрация города призвала водителей учитывать информацию при планировании маршрута.
