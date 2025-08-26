На рязанца завели уголовное дело за нападение на полицейского
Следствием установлено, что 27 июля 2025 года полицейские доставили подозреваемого в медучреждение для прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Там мужчина совершил административное правонарушение. Один из сотрудников сделал ему замечание. После чего злоумышленник ударил полицейского. Сотрудник получил телесное повреждение. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Расследование продолжается.
В Скопинском районе на 53-летнего мужчину завели уголовное дело за нападение на полицейского. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
