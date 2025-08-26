На реставрацию Сретенской церкви в Скопине выделили около 200 миллионов рублей

На реставрацию и разработку рабочей документации для Сретенской церкви выделили 199,99 млн рублей. ОКН находится в Скопине на улице Комсомольской. Подрядчик доработает проект, подготовит рабочую документацию и выполнит реставрацию. В работах предусмотрено воссоздание первоначального облика архитектурных частей церкви, реставрация металлических оконных решеток, восстановление кирпичного и белокаменного цоколя с нанесением защитного покрытия, ремонт штукатурного декора, лепных карнизов и белокаменных подоконников, обустройство купели в северном приделе трапезной. Церковь адаптируют для современного использования: установят новые системы электро- и водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования, пожарной сигнализации и отопления.

На разработку рабочей документации и проведение реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Сретенская церковь» 1778 года выделили 199 миллионов 990 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

ОКН располагается в Скопине на улице Комсомольской. Согласно контракту, подрядчик доработает проект, подготовит рабочую документацию и выполнит реставрацию. Отмечается, что здание включает в себя трапезную с двумя приделами, четырехъярусную колокольню и подвалы.

В ходе проведения работ подрядчику необходимо воссоздать первоначальный облик крыльца, кровли, колокольни, лестничных площадок, проемов, ограждения, отреставрировать металлические оконные решетки, восстановить кирпичный и белокаменный цоколь здания и нанести защитное покрытие.

Кроме того, нужно отремонтировать штукатурный декор в интерьере церкви, лепные карнизы и белокаменные подоконники. Также предусматривается обустройство купели в северном приделе трапезной.

Отмечается, что церковь необходимо приспособить для современного использования. Здание оборудуют новыми системами электро- и водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования, пожарной сигнализации, отопления.

Согласно акту осмотра церкви в 2019 году, состояние внешних и внутренних элементов памятника оценивалось как неудовлетворительное, а сад, парк, ворота и ограда на территории не сохранились.

Общая площадь памятника превышает 500 квадратных метров.

Заказчиком выступило министерство культуры Российской Федерации.

Комплекс работ завершат до 30 октября 2027 года.

Напомним, разработку проектной документации по сохранению Сретенской церкви в Скопине начали в 2019 году. На проведение научных исследований и создание эскизного проекта реставрации выделили около семи миллионов рублей.

Фото: сайт госзакупок