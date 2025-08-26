В Минтруде подсказали родителям школьников, как взять выходной 1 сентября

Родители, желающие посетить школьную линейку 1 сентября, могут сделать этот день выходным, используя его как часть ежегодного оплачиваемого отпуска. Об этом сообщает Минтруд России в своем Telegram-канале. В этом году День знаний выпадает на понедельник, однако закон не предусматривает автоматического выходного в этот день. В публикации ведомства указали, что родители могут взять часть ежегодного оплачиваемого отпуска или оформить отпуск без сохранения зарплаты. Работодатели должны согласовать изменения в графике отпусков, если эта дата не указана в ранее утвержденном расписании.

Родители, желающие посетить школьную линейку 1 сентября, могут сделать этот день выходным, используя его как часть ежегодного оплачиваемого отпуска. Об этом сообщает Минтруд России в своем Telegram-канале.

В этом году День знаний выпадает на понедельник, однако закон не предусматривает автоматического выходного в этот день.

В публикации ведомства указали, что родители могут взять часть ежегодного оплачиваемого отпуска или оформить отпуск без сохранения зарплаты. Работодатели должны согласовать изменения в графике отпусков, если эта дата не указана в ранее утвержденном расписании.

Кроме того, Минтруд напомнил, что отпуск без сохранения зарплаты предоставляется по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Для его получения необходимо подать письменное заявление и согласовать его с работодателем.

Ведомство также подчеркнуло, что работодатели не могут отказать в возможности взять отпуск за свой счет некоторым категориям сотрудников, включая работников с инвалидностью и супругов военнослужащих.