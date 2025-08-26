Минцифры ввело новые меры защиты россиян от мошенников из-за рубежа
Второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, подготовленный Минцифры, даст россиянам возможность блокировать входящие вызовы с зарубежных номеров, сообщает сайт ведомства. Отмечается, что это снизит риск звонков от зарубежных мошенников. В Минцифры также пояснили, что в остальных случаях международные звонки будут помечаться специальным индикатором. Меры коснуться и фишинговых сайтов, распространяющих вредоносное ПО или предлагающих несертифицированные средства связи: для таких ресурсов будет применяться внесудебный механизм блокировки.
