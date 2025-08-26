МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев
По данным Гидрометцентра, в ближайший час, с сохранением до 21:00 26 августа, на территории Рязанской области местами ожидаются грозы. Также прогнозируют усиление ветра порывами 12-15 м/с.
МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Соответствующую информацию разместила в соцсетях пресс-служба регионального ведомства.
