Депутаты предложили создать туалеты для семей с детьми в российских ТЦ
Авторы инициативы предложили изучить возможность введения обязательного оснащения ТЦ и магазинов доступными туалетными комнатами для посетителей с детьми. Соответствующее обращение направлено главе Минпромторга Антону Алиханову. Отмечается, что в законодательстве сейчас нет четких норм, которые бы закрепляли обязанность торговых объектов обеспечивать удобный и безопасный доступ граждан с детьми к специально оборудованным помещениям.
Депутаты Сардана Авксентьева и Владимир Плякин предложили создать туалеты для родителей с детьми в российских ТЦ. Об этом 26 августа сообщило РИА Новости.
Авторы инициативы предложили изучить возможность введения обязательного оснащения ТЦ и магазинов доступными туалетными комнатами для посетителей с детьми. Соответствующее обращение направлено главе Минпромторга Антону Алиханову.
Отмечается, что в законодательстве сейчас нет четких норм, которые бы закрепляли обязанность торговых объектов обеспечивать удобный и безопасный доступ граждан с детьми к специально оборудованным помещениям.