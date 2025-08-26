Бывший министр труда и соцзащиты Рязанской области рассказал о новой работе
По информации из поста Дениса Тараканова, теперь он будет трудиться в столичном Центре занятости населения «Моя работа» Департамента добрых дел Москвы. «Этап моей жизни и работы в Рязанской области завершен. Почти полтора года прошли как один миг. Я благодарен судьбе за возможность поработать на Рязанской земле», — написал чиновник. Напомним, госслужащего сняли с должности 12 августа.
