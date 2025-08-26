Более 118 тысяч детей пойдут в школы в Рязанской области в 2025 году

Об этом на заседании правительства сообщила и. о. министра образования Рязанской области Ольга Васина. По ее словам, на территории региона 288 школ. Из 118 тысяч школьников, более 10 тысяч пойдут в первый класс. Проведен капремонт девяти школ, шесть школ полностью готов, еще в трех расставляют мебель и убираются, к 30 августа ремонт завершат. Кроме того она рассказала, что 100% школ обеспечены учебниками. В регионе приобретены учебники для 5-7 классов по истории. На вопрос о возможных рисках Васина ответила, что образовательный процесс начнется в штатном режиме.