Беременным студенткам будут выплачивать по 90 тысяч рублей
Размер пособия для беременных студенток будет зависеть от прожиточного минимума в регионе проживания, сообщает ТАСС. По словам первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, средняя сумма пособия составит около 90 тысяч рублей, вместо текущих 23 тысяч рублей. Пособие будет выплачиваться единовременно за весь период отпуска по беременности и родам. Чтобы получить выплаты, студентки должны подать заявление не позднее полугода после окончания отпуска. Мера поддержки касается не только студенток очных отделений вузов, но и учащихся колледжей, учреждений дополнительного образования и научных организаций.
