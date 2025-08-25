Жена военнослужащего добилась возбуждения дела о мошенничестве

В результате обращения жены участника специальной военной операции (СВО) к прокурору области Д. В. Коданеву возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Муж женщины в 2023 году одолжил своему сослуживцу 160 тысяч рублей, переведя деньги на счет его матери. Сейчас сослуживец не отвечает на звонки, и его местонахождение неизвестно. Полиция несколько раз отказывала в возбуждении уголовного дела по данному сообщению о преступлении. Однако надзирающий прокурор отменял эти решения из-за недостаточной проверки ситуации. Помимо этого, начальнику территориального отдела МВД внесли требование об устранении нарушений. В итоге, в августе 2025 года открыли уголовное дело по статье о мошенничестве. В данный момент прокурор следит за ходом расследования.

