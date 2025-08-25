Зеленский заявил о намерении обсудить с Келлогом подготовку к встрече с Путиным
Как заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве, на этой неделе также ожидаются встречи и чиновников из США и Украины. Они хотят обсудить потенциальные гарантии безопасности для Киева, а также затронуть вопрос проведения российско-украинского саммита.
Владимир Зеленский заявил о намерении обсудить со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом подготовку к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова 25 августа передал «Ъ» со ссылкой на агентство Reuters.
Как заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве, на этой неделе также ожидаются встречи и чиновников из США и Украины.
Они хотят обсудить потенциальные гарантии безопасности для Киева и вопрос проведения российско-украинского саммита.