Во вторник рязанцам пообещали дождь и грозу
26 августа будет облачно, с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 5…10°С, днем 14…19°С.
