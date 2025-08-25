Рязань
ЦБ USD 80.75 0.5 23/08
ЦБ EUR 93.63 0.13 23/08
Нал. USD 80.70 / 80.75 25/08 12:45
Нал. EUR 94.51 / 95.00 25/08 12:45
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
2 676
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 301
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 253
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 329
Во вторник рязанцам пообещали дождь и грозу
26 августа будет облачно, с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 5…10°С, днем 14…19°С.

Во вторник рязанцам пообещали дождь и грозу. Прогноз опубликовал региональный ЦГМС.

26 августа будет облачно, с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с.

Температура воздуха ночью 5…10°С, днем 14…19°С.