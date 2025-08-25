Владельцам iPhone вернули бесконтактную оплату смартфоном
Сбербанк внедрил новую технологию под названием «Вжух». Она работает через Bluetooth. Для активации необходимо обновить приложение банка до последней версии, доступной в App Store под названием «Активы Онлайн». Технология доступна на новых биометрических терминалах без кнопок. При появлении суммы к оплате на экране нужно открыть приложение банка, поднести смартфон к устройству и подтвердить оплату. Отмечается, что функция работает даже без интернета на устройстве.
Об этом сообщиает РИА Новости.
