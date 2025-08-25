В Рязанском детском доме появился новый тренажер для терапии рук, плеч и шеи
В Рязанском детском доме появился новый тренажер Galileo mano, сообщил региональный минздрав во «ВКонтакте». Это специальная гантель-тренажер для терапии рук и верхней части туловища, особенно эффективная для детей с неврологическими нарушениями. Galileo mano используют при реабилитации при нарушениях кровообращения, для восстановления двигательных функций и укрепления мышц. Регулярные занятия помогают быстрее вернуть активность верхних конечностей, а также улучшить подвижность шеи и плечевого пояса.
