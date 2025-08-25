Рязань
В Рязанской области задержали мужчину, который хранил и выращивал коноплю
В Рязанской области задержали мужчину, который хранил и выращивал коноплю. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в деревне Ванчур Шиловского района. 36-летнего местного жителя задержали при силовой поддержке спецназа регионального управления Росгвардии. По данным полиции, мужчина купил семена конопли через интернет, высадил их у себя на участке, а после собрал урожай, высушил и стал хранить.

В доме у рязанца нашли несколько стеклянных банок с высушенными фрагментами растений. Отмечается, что несколько связок с частями растений сушились в комнатах, даже над спальными местами.

Экспертиза установила, что в доме хранились 1 килограмм 892 грамма марихуаны и конопли, которые в высушенном виде весили более 4 килограммов 200 граммов.

На приусадебном участке в горшках и на открытом грунте выращивались 138 кустов конопли. Наркотическое средство и сырье изъяли.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.