В Рязанской области задержали двух человек за кражу из супермаркета
По предварительной информации полиции, 31-летняя женщина с 42-летним мужчиной пришли в магазин. Злоумышленница отвлекала внимание продавцов, а ее приятель набрал в рюкзак несколько кусков сыра, колбасы и бутылки водки. Их задержали. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.
В Кораблине задержали двух человек за кражу из супермаркета. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.
