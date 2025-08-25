В Рязани за прошедшие выходные задержали 34 человек
В Рязани за прошедшие выходные задержали 34 человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Также правоохранители установили 35 нарушений миграционного законодательства.
На улицах Интернациональная и Культуры в областном центре торговали незаконным алкоголем. Из оборота изъяли 183 литра спиртных напитков.