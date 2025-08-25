В российских клиниках предложили ввести должность, чтобы отговорить от абортов

В российских клиниках предложили ввести должность, чтобы отговорить от абортов. Об этом пишет «Парламентская газета».

Новые рекомендации разработало Министерство здравоохранения России. Они предусматривают создание в медучреждениях специалиста по социальной работе. Его задача — оказывать поддержку женщинам, столкнувшимся с трудностями, и отговаривать прерывания беременности.

Согласно документу, врачи и психологи должны выяснять причины, по которым женщина рассматривает такой выход из ситуации. Если обстоятельства связаны с семейными конфликтами или финансовыми проблемами, женщине могут предложить временное жилье в «кризисной квартире» и помощь «куратора семьи». Этот специалист будет сопровождать ее в процессе оформления документов и предоставления социальных и юридических услуг.

Также Минздрав предлагает оборудовать в женских консультациях и центрах поддержки специальные кабинеты для общения с пациентками. Основная цель этих мер — увеличение рождаемости и снижение количества абортов.