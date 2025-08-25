Рязань

Эксперты будут выявлять их принадлежность зарегистрированным пользователям. Если номер уже не принадлежит человеку, он будет откреплен от учетной записи. Мера направлена на предотвращение доступа злоумышленников к чужим аккаунтам. За реализацию инициативы отвечают Минцифры, Минфин, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор и ФСБ. Срок выполнения задачи — четвертый квартал 2026 года.

В России проверят номера, которые используются для получения госуслуг онлайн. Об этом пишет ТАСС.

Эксперты будут выявлять их принадлежность зарегистрированным пользователям. Если номер уже не принадлежит человеку, он будет откреплен от учетной записи. Мера направлена на предотвращение доступа злоумышленников к чужим аккаунтам.

За реализацию инициативы отвечают Минцифры, Минфин, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор и ФСБ. Срок выполнения задачи — четвертый квартал 2026 года.