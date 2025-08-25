Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
17°
Втр, 26
16°
Срд, 27
17°
ЦБ USD 80.68 -0.07 26/08
ЦБ EUR 94.46 0.83 26/08
Нал. USD 80.43 / 80.75 25/08 18:30
Нал. EUR 94.07 / 95.00 25/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
2 754
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 325
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 274
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 355
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России прокомментировали желание ЕС увеличить военную помощь Украине
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал усилия Евросоюза по увеличению военной помощи Украине, назвав их «напрасной тратой времени и денег». Об этом пишет Лента. ру. Он выразил сомнение в целесообразности действий ЕС, указывая на то, что военные вопросы должны решаться в рамках НАТО, а не Евросоюза. Сенатор также отметил, что попытки Европы сохранить Украину как «пробивную силу» в противостоянии с Россией обречены на провал. «Они пыжатся, не знают, как заставить Россию отступить от своей позиции, но у них ничего не получится», — подчеркнул Джабаров.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал усилия Евросоюза по увеличению военной помощи Украине, назвав их «напрасной тратой времени и денег». Об этом пишет Лента. ру.

«Пусть встречаются. Кто им мешает? Пожалуйста. Только я не могу понять, Евросоюз — разве военная организация? По-моему, есть НАТО. Пусть они в рамках НАТО это решают. При чем здесь Евросоюз? Если хотят второй блок военный создать — Евросоюз, — пусть так честно и признаются в этом», — сказал Джабаров.

Сенатор также отметил, что попытки Европы сохранить Украину как «пробивную силу» в противостоянии с Россией обречены на провал.

«Я думаю, что они пыжатся, пыжатся, не знают, как заставить Россию отступить от своей позиции, но у них ничего не получится. Это совершенно напрасная трата времени, денег», — подчеркнул Джабаров.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов