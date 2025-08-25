В России прокомментировали желание ЕС увеличить военную помощь Украине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал усилия Евросоюза по увеличению военной помощи Украине, назвав их «напрасной тратой времени и денег». Об этом пишет Лента. ру.

«Пусть встречаются. Кто им мешает? Пожалуйста. Только я не могу понять, Евросоюз — разве военная организация? По-моему, есть НАТО. Пусть они в рамках НАТО это решают. При чем здесь Евросоюз? Если хотят второй блок военный создать — Евросоюз, — пусть так честно и признаются в этом», — сказал Джабаров.

Сенатор также отметил, что попытки Европы сохранить Украину как «пробивную силу» в противостоянии с Россией обречены на провал.

«Я думаю, что они пыжатся, пыжатся, не знают, как заставить Россию отступить от своей позиции, но у них ничего не получится. Это совершенно напрасная трата времени, денег», — подчеркнул Джабаров.

