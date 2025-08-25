В МЧС сообщили подробности возгорания автомобиля в центре Рязани
Инцидент произошел ночью 24 августа на площади Свободы. В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Огнем поврежден автомобиль. Ранее появились кадры с места.
В МЧС сообщили подробности возгорания автомобиля в центре Рязани. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Инцидент произошел ночью 24 августа на площади Свободы. В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Огнем поврежден автомобиль.
Ранее появились кадры с места.