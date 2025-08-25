У жителя Рязанской области отобрали участок земли размером около 5 га
По данным Россельхознадзора, мужчина не использовал по назначению, принадлежащий ему сельскохозяйственный участок размером 4,7 га в Рязанском районе. Отмечается, что более трех лет участок не засеивали и не вспахивали Хозяина привлекли к административной ответственности и обязали ввести участок в сельскохозяйственный оборот, однако рязанец этого не сделал. Минимущество Рязанской области возбудило исковое производство об изъятии земельного участка и направило соответствующий иск в суд. Суд иск удовлетворил.
