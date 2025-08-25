Самозапрет на оформление кредитов установили около 15 млн россиян
По словам Григоренко, правительство усиливает меры по защите россиян от мошенников. Совместная работа проводится с ЦБ и правоохранительными органами. Григоренко напомнил, что самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть полными и частичными.
С 1 марта 2025 года самозапрет на оформление кредитов и займов через «Госуслуги» установили около 15 миллионов россиян. Об этом сообщил на встрече с президентом вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, передало ТАСС.
По его словам, правительство усиливает меры по защите россиян от мошенников. Совместная работа проводится с ЦБ и правоохранительными органами.
Григоренко напомнил, что самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть полными и частичными.