Рязанские поисковики помогли обнаружить двух грибников
Местонахождение пропавших установили 23 августа. Они ушли в лес в районе урочища Амосово Спасского района. «Полученные данные были переданы в ЕДДС. Пропавшие были найдены и эвакуированы инспектором Окского заповедника», — говорится в сообщении волонтеров.
Рязанские поисковики помогли обнаружить двух грибников. Об этом сообщил ПСО «Мещера».
