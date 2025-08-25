Рязанец Дмитрий Хадиков переплыл Босфор
Рязанский предприниматель, владелец клиники «Атмосфера», принял участие в 37-м Межконтинентальном международном заплыве в Стамбуле через канал Босфор. «Около 3 000 спортсменов из более чем 80 стран мира приняли участие в заплыве через пролив, соединяющий Европу и Азию. 6,5 км удалось преодолеть за 1 час и 40 минут», — отметил Хадиков. Ранее сообщалось, что на том же соревновании пропал российский спортсмен.
