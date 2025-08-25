Рязанцам рассказали, как снизить риск распространения вирусов и инфекций в офисе
Нужно переобуваться и регулярно обрабатывать рабочий стол влажными салфетками. Особое внимание рекомендуется уделять системам кондиционирования воздуха — поток не должен быть направлен на сотрудников, а температура в помещении не должна опускаться ниже 21 градуса.
Рязанцам рассказали, как снизить риск распространения вирусов и инфекций в офисе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
