Россиянам рассказали о трехдневной рабочей неделе в ноябре
В третьем осеннем месяце выходными будут 3 и 4 число, а также 8 и 9, поэтому гражданам останется трудиться три дня. Предшествующая неделя будет шестидневной. 4 ноября отмечается государственный праздник — День народного единства. Дополнительный выходной в понедельник перенесен с субботы, 1 ноября. Нерабочие дни совпадут с окончанием осенних школьных каникул, которые, по рекомендации Минпросвещения, продлятся с 25 октября по 2 ноября.
Россиянам рассказали о трехдневной рабочей неделе в ноябре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление правительства.
В третьем осеннем месяце выходными будут 3 и 4 число, а также 8 и 9, поэтому гражданам останется трудиться три дня.
Предшествующяая неделя будет шестидневной. 4 ноября отмечается государственный праздник — День народного единства. Дополнительный выходной в понедельник перенесен с субботы, 1 ноября. Нерабочие дни совпадут с окончанием осенних школьных каникул, которые, по рекомендации Минпросвещения, продлятся с 25 октября по 2 ноября.