Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с угрозой блокировки авто. Об этом пишет издание «Автовзгляд».
Отмечается, что мошенники взламывают электронную систему современных авто, блокируют их и требуют выкуп за восстановление доступа. По данным экспертов, основными источниками уязвимостей становятся беспроводные интерфейсы (Wi-Fi, Bluetooth, сотовая связь), системы обновления «по воздуху» и сторонние приложения.