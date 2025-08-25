Российская армия освободила Запорожское в Днепропетровской области
Российская армия освободила Запорожское в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны.
Помимо этого, за сутки ВС РФ поразили места сборки, хранения и запуска БПЛА, а также склады боеприпасов.
Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, два реактивных снаряда HIMARS и 151 беспилотник.