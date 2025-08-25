Психиатры: осеннее обострение у россиян может начаться раньше сезона
По словам экспертов, депрессия, тревожность, шизофрения, биполярное расстройство и другие заболевания могут появиться у больных уже сейчас. Отмечается, что в этом году пик обострения сместился с ноября на конец сентября — середину октября. Причиной таких изменений считают раннее похолодание.
