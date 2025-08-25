Правительство России направит свыше 2,5 млрд на образовательные кредиты

В стране реализуется программа образовательного кредитования с господдержкой. Студенты могут оформить долгосрочный заем под 3% годовых, а федеральный бюджет компенсирует банкам низкую ставку. Весь срок обучения плюс 9 месяцев после его окончания можно оплачивать только проценты по кредиту, а остальную часть займа нужно вернуть в течение 15 лет. Кредит разрешается погасить досрочно и без комиссии. Отмечается, что выделенные средства позволят помочь порядка 214 тысяч студентов.

В России направят свыше 2,5 млрд рублей на образовательные кредиты для студентов. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, говорится в Telegram-канале правительства РФ.

