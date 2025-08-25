Опубликован топ-10 популярных у россиян автомобилей в августе
За период с 18 по 24 августа больше всего продали автобренды Belgee и Toyota. Количество составляет 1,8 тысяч и 603 соответственно. Однако на первом месте все еще остается Lada (6,1 тыс. машин), далее в списке Haval, Chery, Geely. Также среди востребованных оказались Changan, Jetour, Solaris, Omoda.
Опубликован топ-10 популярных у россиян автомобилей в августе. Об этом пишет «Автостат».
