Опрос ВТБ: половина ЦФО хотят пользоваться общим семейным счетом

49% жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) уже имеют или готовы открыть совместный счет со своими близкими для семейных трат, накоплений и планирования крупных покупок. У каждого четвертого такой счет уже есть. Таковы результаты опроса ВТБ.

Основным аргументом в пользу совместных счетов россияне считают быстрое достижение финансовых целей — так высказались 30% опрошенных. Еще 19% отмечают удобство совместного контроля расходов, а 21% ценят прозрачность и возможность отслеживать все траты и накопления.

Почти половина опрошенных жителей ЦФО (43%) отметили, что совместные счета позволят накопить на крупную покупку, четверть — на путешествие или отпуск, 19% считают, что продукт поможет накопить на ремонт.

Мнения об оптимальной сумме для перечисления на счет разделились: 39% опрошенных готовы перечислять на совместный счет от 10% до 20% своего дохода. Каждый четвертый респондент считает, что сумма должна зависеть от конкретной цели. Более 20% своего бюджета на общий счет готовы направлять 8% россиян, а минимальные 5% — всего 7% опрошенных.

Также россияне определили, какие функции должны быть в совместных счетах для большего удобства. Почти половина опрошенных считает обязательными уведомления о транзакциях, 45% ждут возможности установки лимитов на траты, 44% хотят простого управления несколькими пользователями, а для четверти респондентов важны инструменты для достижения совместных целей.

«Совместные счета — это не только про эффективное управление финансами, но и про удобство и доверие между близкими. Результаты опроса показывают, что многие семьи хотят планировать бюджет вместе: копить на отпуск, ремонт или образование, а также отслеживать траты», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

*Опрос проведен в августе 2025 г. среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.