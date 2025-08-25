Фармацевты опровергли введение штрафов за несообщение покупателям о дешевых аналогах лекарств
Фармацевты опровергли введение штрафов за несообщение покупателям о дешевых аналогах лекарств. Об этом пишет URA.RU.
Глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова рассказала, что сообщения о том, что с 1 сентября фармацевтам будет грозить огромный штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей за то, что они не сообщают покупателям о наличии более дешевых аналогов лекарств, некорректна.
Она отметила, что обязанность информировать покупателей о наличии лекарств-аналогов, в том числе и с более низкой ценой, была и раньше. Фармацевт и ранее не имел права скрывать такую информацию.