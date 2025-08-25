Еще на трех улицах Рязани отключат холодную воду 26 августа
Еще на трех улицах в Рязани отключат холодное водоснабжение 26 августа. Об этом сообщили на сайте водоканала.
Воды не будет с 9:30 до 17:00 по адресам:
- улица Зубковой 2 корп.2, 4 корп.1;
- улица Новоселов 4 корп.1;
- улица Тимуровцев 9 корп.2