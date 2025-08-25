Эксперты заявили, что в 2026 году цены на такси вырастут еще на треть
Эксперты заявили, что в 2026 году цены на такси вырастут еще на треть. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на профзоюзы, водителей такси и экспертов.
По их данным, тарифы вырастут более чем на 30% после перехода на обязательное использование отечественных авто.
Отмечается, что возникнут сложности с переоформлением, многих водителей удалят из реестра, а новая регистрация потребует замены автомобиля.