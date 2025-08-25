Эксперты назвали главные новшества моделей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

Новые iPhone 17 Pro будут доступны в «оранжевом цвете». Помимо этого, ожидается появление нового медно-подобного оттенка, а также варианта в темно-синем цвете. В отличие от iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro с титановым корпусом, а также предыдущих моделей с нержавеющей сталью, iPhone 17 Pro должен получить алюминиевую рамку. Изменения коснутся и блока камер: он станет крупным и прямоугольным.

Эксперты назвали главные новшества моделей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на портал MacRumors.

Новые iPhone 17 Pro будут доступны в «оранжевом цвете». Помимо этого, ожидается появление нового медно-подобного оттенка, а также варианта в темно-синем цвете.

В отличие от iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro с титановым корпусом, а также предыдущих моделей с нержавеющей сталью, iPhone 17 Pro должен получить алюминиевую рамку.

Изменения коснутся и блока камер: он станет крупным и прямоугольным.

Также обсуждается возможность появления опции антибликового дисплея с матовым покрытием, подобного нанотекстурному стеклу, доступному для iMac, MacBook Pro и iPad Pro.

Фото: Instant Digital/Weibo