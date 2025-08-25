Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
17°
Втр, 26
16°
Срд, 27
17°
ЦБ USD 80.68 -0.07 26/08
ЦБ EUR 94.46 0.83 26/08
Нал. USD 80.43 / 80.75 25/08 18:30
Нал. EUR 94.07 / 95.00 25/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
2 753
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 324
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 274
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 355
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Эксперты назвали главные новшества моделей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max
Новые iPhone 17 Pro будут доступны в «оранжевом цвете». Помимо этого, ожидается появление нового медно-подобного оттенка, а также варианта в темно-синем цвете. В отличие от iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro с титановым корпусом, а также предыдущих моделей с нержавеющей сталью, iPhone 17 Pro должен получить алюминиевую рамку. Изменения коснутся и блока камер: он станет крупным и прямоугольным.

Эксперты назвали главные новшества моделей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на портал MacRumors.

Новые iPhone 17 Pro будут доступны в «оранжевом цвете». Помимо этого, ожидается появление нового медно-подобного оттенка, а также варианта в темно-синем цвете.

В отличие от iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro с титановым корпусом, а также предыдущих моделей с нержавеющей сталью, iPhone 17 Pro должен получить алюминиевую рамку.

Изменения коснутся и блока камер: он станет крупным и прямоугольным.

Также обсуждается возможность появления опции антибликового дисплея с матовым покрытием, подобного нанотекстурному стеклу, доступному для iMac, MacBook Pro и iPad Pro.

Фото: Instant Digital/Weibo