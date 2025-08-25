54% рязанцев выступили за четырехдневную рабочую неделю
Отмечается, что 26% респондентов высказались против. Женщины мечтают о «четырехдневке» чаще мужчин. Планы горожан на третий выходной: на первом месте — семья (28%), на втором — отдых (23%), на третьем — подработка (15%).
