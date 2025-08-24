Рязань
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
2 417
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 182
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 130
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 234
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
За 2025 год россияне привезли из Индии четыре случая холеры
«У нас уже четыре завоза холеры. Все эти случаи были из Индии. Поэтому тех, кто сегодня собирается или возвращается из этой страны, я призываю быть максимально внимательными к своему здоровью. Ухудшение состояния наступает очень быстро», — сказала глава ведомства. По информации Поповой, все, россияне, приехавшие с холерой, живы и здоровы в результате своевременно оказанной медицинской помощи. По данным ТАСС, с августа 2024 года в стране было зарегистрировано почти 100 тысяч предполагаемых случаев заболевания и около 2,5 тысяч смертей от холеры в Индии.

