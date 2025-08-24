За 2025 год россияне привезли из Индии четыре случая холеры

За 2025 год россияне привезли из Индии четыре случая холеры. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас уже четыре завоза холеры. Все эти случаи были из Индии. Поэтому тех, кто сегодня собирается или возвращается из этой страны, я призываю быть максимально внимательными к своему здоровью. Ухудшение состояния наступает очень быстро», — сказала глава ведомства.

По информации Поповой, все, россияне, приехавшие с холерой, живы и здоровы в результате своевременно оказанной медицинской помощи.

По данным ТАСС, с августа 2024 года в стране было зарегистрировано почти 100 тысяч предполагаемых случаев заболевания и около 2,5 тысяч смертей от холеры в Индии.