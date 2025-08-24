В Рязани москвичка украла у 79-летней пенсионерки миллион рублей

Пособница мошенников задержана, сообщили в пресс-службе региональной УМВД. Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась 79-летняя рязанка и сообщила, что ей позвонил якобы сотрудник комитета банковского надзора. Ей сообщили, что все наличные деньги нужно «задекларировать», иначе купюры могут изъять. Мошенник сказал, что для удобства за деньгами приедет курьер, который доставит их в банк. Там средства «задекларируют», а потом вернут. Деньги забрала 32-летняя злоумышленница из Москвы. «Полицейские разыскали и задержали злоумышленницу в столице. В Рязани злоумышленница забрала деньги у пенсионерки и, оставив себе процент, перевела средства на счет кураторов», — отметили в УМВД.

