В МЧС сообщили подробности возгорания автомобиля в центре Рязани
По данным МЧС, ночью в 2:28 поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Свободы. Пожар ликвидировали в 2:42. На месте происшествия работало две единицы техники и пять человек. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
Напомним, ночью в центре Рязани сгорела машина.